Empresas estimam aumento de 2,8% no faturamento Empresas brasileiras projetam ampliar, em média, em 2,8% o faturamento real em 2003, na comparação com o ano anterior. Coincidência ou não, esta taxa de crescimento, apontada pela 25ª Pesquisa Conjuntural Bicbanco, é exatamente a expectativa do Banco Central (BC) para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, depois que o governo decidiu ajustar de 6,5% para 8,5% a meta de inflação de 2003. Uma das conclusões da pesquisa, que consultou 110 empresas com faturamento médio anual de R$ 158 milhões, é que a reativação da produção industrial ocorrida no último trimestre de 2002 deverá continuar neste início de ano. Um fator que leva a esta conclusão é que o Índice de Acúmulo de Estoques, na virada deste ano, é o menor de toda a série histórica da pesquisa. Por isso, as empresas deverão voltar às compras para reposição de mercadorias, sustentando, desta forma, o ritmo de produção industrial. Quase a metade das companhias consultadas (48%) ampliou a perspectivas de negócios para o primeiro trimestre. "Essa combinação favorável de fatores não acontecia desde o último trimestre de 2000", observa o economista-chefe do Bicbanco e responsável pela pesquisa, Luiz Rabi. "Não se trata de círculo virtuoso, nem recessão", diz o economista. "Transformar esse surto em um longo período de crescimento sustentado vai depender do desenrolar das reformas e se, de fato, o governo irá conseguir quebrar as expectativas inflacionárias com o recente aumento nos juros básicos." Quanto às contratações, a pesquisa revela que, em média, as empresas vão ampliar em 2,7% o número de empregos, o que deve aliviar, em um ponto porcentual, a taxa de desemprego. Para as exportações, a projeção é de alta de 10,6% na receita em dólar, ante o ano anterior, e de 4,8% nas importações. Isso indica que saldo comercial do País deverá somar US$ 17,3 bilhões.