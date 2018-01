Empresas estrangeiras retomam investimentos As empresas estrangeiras voltaram a investir no Brasil no segundo trimestre, depois de uma fuga registrada nos três primeiros meses do ano. Nos últimos três meses, 24 empresas estrangeiras saíram do Brasil e 33 entraram, segundo levantamento da consultoria KPMG Corporate Finance. No primeiro trimestre, 29 empresas de capital majoritariamente estrangeiro haviam vendido os ativos no Brasil e apenas 17 haviam entrado no País. ?A tendência de fuga de investidores estrangeiros do País não se confirmou?, disse o economista da consultoria, Márcio Lutterbach. ?Embora a política econômica ainda não esteja totalmente madura, o ambiente para os negócios já melhorou.? Um indicador da melhora foi o aumento de 30% no número de aquisições no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para um total de 65 transações, diz Lutterbach.