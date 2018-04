Empresas estudam alternativas à MP do setor elétrico As alternativas às quais as distribuidoras de energia elétrica poderão recorrer, caso a medida provisória do setor elétrico - que permite o repasse das perdas com o racionamento aos consumidores - não seja aprovada em tempo no Congresso, podem ser mais caras ou mais problemáticas que os reajustes tarifários extraordinários definidos pelo acordo geral do setor elétrico. A MP 14, cuja votação vem sendo obstruída pelo PFL, oficializa o acordo geral do setor elétrico, firmado no ano passado entre as distribuidoras e o governo federal. O acordo prevê a recomposição da receita das empresas do setor, que foram reduzidas pelo racionamento, por meio de financiamento do BNDES e por reajustes extraordinários das tarifas de energia, de 2,9% para clientes residenciais e de 7,9% para a indústria, que deverão perdurar por mais de três anos, de acordo com a situação de cada empresa. De acordo com o presidente da AES Eletropaulo, Luiz David Travesso, se a MP14 não for aprovada, a distribuidora voltará a requisitar a aplicação do Anexo 5 dos contratos bilaterais, que prevê a recompra, pelas geradoras, de parte da energia que deixou de ser distribuída por conta do racionamento pelos valores do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). Vale lembrar que o preço do MAE chegou a R$ 684 por megawatt-hora (MWh) no período do racionamento, quase seis vezes superior constante nos contratos bilaterais do setor. Enfrentamento As discussões sobre o Anexo 5 provocaram um enfrentamento entre geradoras e distribuidoras no segundo semestre de 2001, que trouxe a ameaça de inadimplência generalizada e de uma grande batalha jurídica entre as partes. Isso porque a aplicação ou não do Anexo 5 significaria transferir para geradoras ou distribuidoras os prejuízos causados pelo racionamento, o que resultaria, segundo especialistas, na quebra de algumas empresas. Os cálculos do rombo variavam de R$ 9 bilhões a R$ 16 bilhões, dependendo da fonte da informação e do período enfocado para o cálculo da aplicação do mecanismo. Com o acordo geral do setor, firmado no final do ano passado, as empresas desistiram da disputa em torno do Anexo 5, que foi substituído como compensação pelos reajustes tarifários extraordinários e pelos financiamentos do BNDES. "Se não tivermos as compensações das perdas por meio da MP 14, não abriremos mão do Anexo 5", disse hoje Travesso, ao apresentar os resultados da distribuidora em 2001 na Abamec-SP. A AES Eletropaulo lançou, em seu balanço de 2001, R$ 976 milhões a título de compensações que obterá por conta do acordo geral do setor. Nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2001, a empresa lançou R$ 577,6 milhões que seriam proporcionados pela aplicação do Anexo 5. O analista de Setor Elétrico da Sudameris Corretora, Marco Severine, alerta para uma outra possibilidade: a de as distribuidoras requisitarem, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor elétrico, um reajuste extraordinário das tarifas com vistas a assegurar o equilíbrio financeiro das companhias. Esse mecanismo está previsto nos contratos de concessão das empresas, que garantem, em contrapartida à regulação dos preços da energia, que seja assegurado o seu equilíbrio econômico financeiro. "Trata-se de uma alternativa que pode ser mais cara, já que estabelece a recuperação das perdas em um prazo de 12 meses", disse Severine. Pelo acordo geral do setor, as perdas serão recompostas, dependendo de cada caso, por um período de mais de três anos.