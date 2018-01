Empresas estudam uso da Internet como ferramenta O diretor Corporativo de Marketing da empresa de comércio eletrônico Webb, Luis Henrique Guimarães, disse que agora, depois da grande queda do Índice Nasdaq durante o ano passado, as empresas estudam qual a melhor maneira de usar a Internet como ferramenta. Segundo ele, havia no passado a percepção de que a Internet significava dinheiro fácil e que todas as empresas precisariam se transformar em pontocom. "Acho que essa confusão passou e se verificou que não necessariamente todas as empresas têm de ser pontocom", disse Guimarães. De acordo com ele, a Internet é mais útil como mecanismo de redução de custos e de negociação com maior leque de fornecedores. Guimarães está participando do seminário E-Business&Business Day, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio.