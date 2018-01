Empresas européias são as mais pessimistas com a economia em 2003 Uma pesquisa realizada pelo CFO Europe, consultoria ligada à revista britânica The Economist, constatou que as empresas européias são as mais pessimistas em relação às perspectivas para 2003 das economias domésticas. A CFO entrevista trimestralmente cerca de cem diretores financeiros de grandes empresas norte-americanas, européias e asiáticas. No início do ano, 43% dos executivos europeus estavam "otimistas" ou "confiantes" sobre as perspectiva da economia da Europa em 2002. Agora, esse grupo foi reduzido para apenas 6%. O número de diretores financeiros norte-americanos que expressam confiança na economia também caiu, de 33% no primeiro trimestre, para 30% na última pesquisa. Já os executivos asiáticos continuam sendo os mais otimistas com as perspectivas da economia regional no curto prazo, com 34% se mostrando confiantes. Em relação às perspectivas de longo prazo da economia mundial, os cem diretores financeiros se mostram mais positivos, com 68% se dizendo otimistas, embora menos do que no início deste ano quando esse percentual era de 82%.