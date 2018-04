Empresas explicam compra da Ipiranga no Senado O presidente da Petroquisa (Petrobras Química), José Lima de Andrade Neto, fez na manhã desta quarta-feira, 4, uma descrição da compra do Grupo Ipiranga pela Petrobras, Grupo Ultra e Braskem, anunciada há duas semanas. Ele participa de audiência pública conjunta das comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos do Senado. Após uma rápida apresentação, Andrade Neto enfatizou aos senadores que o objetivo principal das empresas é fortalecer os investimentos brasileiros do setor petroquímico. "A indústria petroquímica cada vez mais está ganhando escala mundial e as empresas que pretendem se manter nesse setor precisam buscar caminhos para crescer e fortalecer investimentos", afirmou. Além do presidente da Petroquisa serão ouvidos ainda nesta quarta dois diretores do Grupo Ultra e Braskem, e os presidentes dos sindicatos dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas; de Refino de Petróleo e de Comércio e Derivados de Petróleo. Andrade Neto está representando o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli.