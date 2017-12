Empresas ganham o Infocast na Internet O Infocast - serviço informativo on-line da Agência Estado para o mercado empresarial, até agora disponível apenas por meio da Intranet das empresas - ganhou novo design e mais um endereço. A partir desta semana, pode ser acessado pela Internet (veja o link abaixo). O Infocast foi concebido para manter seus usuários permanentemente informados sobre fatos econômicos, financeiros, de negócios e políticos. Fornece mais de 500 notícias diárias, que chegam aos terminais do usuário à medida que os fatos ocorrem. Para o diretor da Agência Estado, Rodrigo Lara Mesquita, o Infocast é sobretudo "um facilitador para quem procura informações úteis voltadas para os mercados profissionais do Brasil". Segundo ele, o Infocast é hoje o produto com o maior conjunto de informações de interesse do mercado empresarial brasileiro. "Em dois ou três cliques, o usuário tem a informação procurada sobre os setores atualmente mais competitivos da economia do País." Os setores da economia que são cobertos incluem comércio, química e petroquímica, telecomunicações, tecnologia da informação, construção, energia, transportes, agronegócios e mercado financeiro, entre outros.