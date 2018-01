Empresas indicam aposentados com direito à multa do FGTS Os grupos patronais metalúrgicos 19-3 (máquinas, eletroeletrônicos e outros) e 3 (autopeças), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) e a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo vão solicitar às empresas que levantem o número de trabalhadores aposentados que foram demitidos sem receber a multa de 40% do FGTS. Esta foi a decisão tomada na reunião realizada nesta segunda-feira entre as partes, como primeiro passo para a construção de um acordo para o pagamento da indenização aos aposentados. "Não sabemos quantos aposentados nem o montante de dinheiro envolvidos na questão. Por isso, os sindicatos patronais vão pedir informações para as empresas, e nós (sindicatos metalúrgicos) também. Com isso teremos base para negociar as formas de pagamento e também um parcelamento. Nossa intenção é fazer um acordo por adesão", afirma Eleno Bezerra, presidente da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos de SP. As partes voltarão a se reunir na segunda quinzena de janeiro de 2007. Outra questão importante da reunião foi a da prescrição. Por lei, o prazo para cobrar direitos trabalhistas na Justiça prescreve após dois anos da demissão. Ocorre que, só recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito do aposentado à multa de 40%. "Com isso, queremos saber a partir de quando vale a prescrição. Como fica a situação de quem foi demitido há mais de dois anos?" questiona Bezerra. As entidades sindicais vão questionar judicialmente esta questão, com o argumento de que a prescrição não pode valer para este caso. Os aposentados interessados devem procurar o Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na rua Galvão Bueno, 782, 7º andar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 16h às 17h30. Para o STF, a aposentadoria não rompe o vínculo empregatício. Sendo assim, o aposentado demitido sem justa causa tem direito aos 40% do FGTS sobre todo o período trabalhado na empresa.