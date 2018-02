Empresas já podem parcelar dívidas com a Receita A partir desta segunda-feira as empresas com dívidas na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podem aderir ao novo programa de parcelamento de débitos. O pedido deverá ser feito pela internet até 15 de setembro, nos endereços da Receita e da Procuradoria Geral da Fazenda. Conforme a Agência Brasil, o parcelamento excepcional foi criado pela Medida Provisória número 30, editada em junho. De acordo com a Receita Federal, os contribuintes que tiverem débitos vencidos até 28 de fevereiro de 2003 e que optarem pelo pagamento em seis parcelas devem aguardar até 1º de setembro para aderir ao programa. Para essa modalidade, é oferecida redução de 80% do valor das multas e de 30% do montante dos juros.