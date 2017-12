Empresas lançam fundo para intercâmbio A empresa de intercâmbio Student Travel Bureau (STB) e a seguradora Vera Cruz Vida e Previdência lançam, hoje, o fundo MaxInvest Student Travel. Trata-se de um produto destinado a quem planeja estudar no exterior mas não tem condições de custear a viagem e o curso no curto prazo. A aplicação mínima no fundo, que vai acumular recursos para cobrir despesas com passagens aéreas, hospedagem e curso, é de R$ 100,00. O valor pode variar conforme prazo e condições de cada curso. O fundo será administrado pela Vera Cruz. Informações pelos telefones: 0800-112800 (Vera Cruz) e (11) 3038-1555 (STB).