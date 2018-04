Empresas na Argentina demitem 60 mil no 1º trimestre No primeiro trimestre deste ano as empresas particulares instaladas na cidade de Buenos Aires e na Grande Buenos Aires eliminaram 60 mil postos de trabalho. O anúncio foi feito pela Secretaria de Emprego do Ministério do Trabalho, que também informou que metade destes empregos eliminados pertenciam à construção civil e à indústria. Entre janeiro e março, o setor da construção teve um encolhimento de 17,6% em seu número de postos de trabalho, com a demissão de 15,8 mil empregados. Este setor foi o mais atingido pela crise econômica do país, já que nos últimos doze meses perdeu 32,5% dos postos, o que faz que um de cada três operários da construção civil estejam sem trabalho. No primeiro trimestre, a indústria caiu 3,4%, o que causou a perda do trabalho para 15,9 mil pessoas. Outros setores que haviam sido imunes à recessão, que se prolonga por quase quatro anos, começaram a sofrer os efeitos da paralisação econômica. É o caso das empresas privatizadas de serviços públicos, como as de energia elétrica, gás e água, que despencaram 11,6%. Segundo uma pesquisa da Secretaria de Emprego, nos próximos meses, somente 3% das empresas particulares planeja contratar novos funcionários. Outros 16,1% pensam realizar demissões, enquanto que 80% esperam não modificar o plantel. A consultora Equis sustenta que só na capital argentina, o desemprego - um dos mais baixos do país - passou de 13,4% no ano passado, para 17% neste ano. Nas cidades da Grande Buenos Aires - no passado um próspero cinturão industrial - o desemprego entrou em disparada, passando de 19,1% em 2001, para 22,4% neste ano. No total, 1,13 milhão de pessoas perderam sua forma de sustento em Buenos Aires e as cidades da área metropolitana. Deste total, 904 mil desempregados residem na Grande Buenos Aires, enquanto que o resto mora na capital argentina. Portas fechadas Durante o mês de abril, mais de 15 mil comércios varejistas fecharam suas portas por causa da grave crise econômica. Segundo Rubén Manusovich, presidente da Federação de Centros Comerciais da Argentina (Fedecámaras) desde o início do ano faliram 102.500 pequenos comércios. "Isso significa que 280 mil pessoas, contando tanto empregados como proprietários, perderam suas fontes de trabalho", disse. A profunda crise argentina está causando uma volta ao passado no setor de refrigerantes, que começa a retirar as garrafas de plástico do mercado, para substituí-las pelas antigas garrafas de vidro, mais baratas e recicláveis. A Coca-Cola anunciou que lançará no mercado garrafas de vidro de um litro e de 250 mls. "Temos que tentar adaptar-nos à situação do país", explicou o presidente da Associação de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola, David Lee.