Empresas ocupam 29 lugares na lista das 100 maiores economias Um estudo publicado hoje em Genebra pela Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), mostra que 29 das cem maiores economias não são países, mas empresas multinacionais. A General Motors, por exemplo, é maior que a economia do Peru e a Ford supera a Nigéria. As economias do Uruguai e da Guatemala, juntas, são equivalente à Toyota, e Cuba e a Volkswagen são praticamente do mesmo tamanho (veja tabela abaixo). Segundo a ONU, a avaliação do tamanho das empresas não pode ser feita apenas com relação às suas vendas, como normalmente ocorre quando economistas querem mostrar a importância econômica dos conglomerados no cenário internacional. Para que as empresas possam ser comparadas aos países, o cálculo deve incluir os salários pagos aos funcionários, amortização e o pagamento de impostos. "Dessa forma temos uma noção de qual é o valor adicionado de uma empresa e, assim, podemos compará-la ao PIB de um país", explicou um economista da Unctad. A nova classificação da ONU, portanto, tem os Estados Unidos na primeira colocação entre as maiores economias do mundo, seguido pelo Japão e Alemanha. O Brasil está na 9ª posição, com uma economia cujo valor adicionado era de US$ 599 bilhões, em 2000. A primeira empresa a aparecer na lista das maiores economias do mundo é a ExxonMobil, em 45º lugar e com um patrimônio maior que o do Paquistão. A Shell, por exemplo, vem na 62ª colocação, acima de Marrocos e Ucrânia. Já a alemã Siemens é maior que a Líbia. A ONU ainda alerta que a importância econômica das empresas multinacionais não para de crescer. Em 1990, as cem maiores companhias representavam 3,5% do PIB mundial. Dez anos depois, as mesmas cem empresas representam 4,3% da economia mundial, o que significa que cresceram a ritmos mais acelerados que os países nos últimos anos. A prova desse crescimento está no número de empresas entre as 100 maiores economias do mundo. Em 2000, foram 29 empresas, enquanto em 1990 eram apenas 24 as multinacionais entre as 100 principais unidades econômicas. Na tabela abaixo, aparece, além da posição do país, o valor (em US$ bilhões) do PIB, ou, no caso das empresas, do valor adicionado. 1Estados Unidos98102Japão47653Alemanha18664Reino Unido14275França12946China10807Itália10748Canadá7019Brasil59510México57511Espanha56112Coréia do Sul45713Índia45714Austrália38815Holanda37016Taiwan30917Argentina28518Rússia25119Suíça23920Suécia22921Bélgica22922Turquia20023Áustria18924Arábia Saudita17325Dinamarca16326Hong Kong16327Noruega16228Polônia15829Indonésia15330África do Sul12631Tailândia12232Finlândia12133Venezuela12034Grécia11335Israel11036Portugal10637Irã10538Egito9939Irlanda9540Cingapura9241Malásia9042Colômbia8143Filipinas7544Chile7145ExxonMobil6346Paquistão6247General Motors5648Peru5349Argélia5350Nova Zelândia5151República Checa5142Emirados Árabes4853Bangladesh4754Hungria4655Ford Motor4456Daimler Chrysler4257Nigéria4158General Electric3959Toyota Motor3860Kuwait3861Romênia3762Royal Dutch/Shell3663Marrocos3364Ucrânia3265Siemens3266Vietnã3167Líbano3168BP3069Wal-Mart Stores3070IBM2771Volkswagen2472Cuba2473Hitachi2474Total Fina Elf2375Verizon Communications2376Matsushita Electric Industrial2277Mitsui & Company2078E.On2079Omã2080Sony2081Mitsubishi2082Uruguai2083República Dominicana2084Tunísia1985Philip Morris1986Slováquia1987Croácia1988Guatemala1989Luxemburgo1990SBC Communications1991Itochu1892Casaquistão1893Slovênia1894Honda Motor1895Eni1896Nissan Motor1897Toshiba1798Síria1799Glaxosmithkline17100BT17