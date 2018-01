Empresas pagam dividendos acima da lei A maioria das principais empresas abertas com ações negociadas na bolsa de valores têm pagado dividendos acima dos 25% do lucro líquido exigidos por lei. Essa é a principal conclusão de um estudo que acaba de ser concluído pela Valoriza Consultoria de Investimentos, com sede em Juiz de Fora. A empresa acompanhou a distribuição de dividendos de 281 empresas de 1978 até junho deste ano e constatou que o setor que mais pagou dividendos foi o de editoração, com pay out (relação entre dividendos ajustados e lucro líqüido) de 51,63%, na média. Em seguida vêm os setores de petróleo e distribuidoras, com pay out de 29,56%, e de empresas de participação, de 28,96%. O estudo destaca ainda várias empresas que, de 1978 até agora, têm pago dividendos expressivos. "Nossa intenção não foi fazer um ranking, mas sim ter um acompanhamento sobre as empresas que remuneram melhor seus acionistas", explica Érica de Oliveira Silva, analista da consultoria. A Telemar teria sido a empresa com maior pay out, de 162,07% na média. Logo atrás vem a Fosfértil, com relação dividendo/lucro, na média ao ano, de 80,30%, sem considerar as subscrições. O estudo levanta também quantos prejuízos e lucros as 281 empresas tiveram no período analisado.