Empresas pagam mais caro pelo crédito em outubro Os juros dos empréstimos bancários para pessoas jurídicas tiveram aumento de 0,7 ponto porcentual em outubro, segundo nota divulgada pelo Banco Central (BC). Com isso, a taxa passou dos 30,4% para 31,1% ao ano. No acumulado do ano, os juros das operações de crédito das empresas têm uma alta de 0,9 ponto porcentual. Os juros dos empréstimos às pessoas físicas, em contrapartida, ficaram estáveis em 63,2% ao ano. No ano, os juros das operações de crédito às pessoas físicas têm uma queda acumulada de 3,4 pontos porcentuais. As operações de crédito tiveram um crescimento de 2,3% em outubro, de acordo com o BC. O saldo dos empréstimos bancários, com esta alta, passou dos R$ 462,326 bilhões (26,4% do PIB) de setembro para R$ 472,878 bilhões (26,9% do PIB) no mês passado. No ano, os empréstimos acumulam uma expansão, de acordo com os dados do BC, de 15,4%. Durante o mês passado, as operações do BNDES tiveram alta de 4% e os empréstimos bancários às pessoas jurídicas sem levar em conta os créditos referenciados em moeda estrangeira aumentaram 3,4%.