Empresas planejam mais investimentos em 2010, diz Deloitte

Por estarem otimistas com relação ao desempenho de seus negócios em 2010, os empresários brasileiros têm planos de ampliar seus investimentos, especialmente no lançamento de produtos e serviços. Segundo pesquisa da Deloitte, com o panorama empresarial no próximo ano, 95% das 573 empresas entrevistadas acreditam em crescimento em 2010. O grupo consultado representa 17,3% do PIB nacional.

A expectativa das companhias é de que a receita total cresça 8% em relação a 2008. A pesquisa mostra que 69% das empresas estima chegar ao final de 2009 com uma receita maior do que a obtida em 2008.

Investimentos

No item investimentos, 71% das empresas devem encerrar 2009 com um total de aportes superior a 2008. Os projetos de maior aposta são a modernização (considerando a aquisição de bens de capital), com 93%, e a implantação de novos produtos e serviços, com 91% dos apontamentos.

Em 2009, 13% das empresas entrevistadas afirmam ter realizado investimentos em aquisições de outras organizações. Entre os projetos de investimentos a serem implantados a partir de 2010, 41% dos empresários utilizarão recursos para a aquisição de empresas, uma intenção manifestada principalmente por médias organizações. Em 2010, 64% dos entrevistados destacaram que darão prioridade, do ponto de vista estratégico, ao desenvolvimento e fornecimento de novos produtos e serviços.

Já sobre desafios, os principais fatores enfrentados pelas empresas em 2009 e que tendem a se manter em 2010, por ordem de importância, são: gerenciar os custos sem comprometimento da qualidade; administrar a concorrência doméstica por competidores locais e manter a taxa de retorno do capital investido.