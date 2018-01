Empresas podem recomprar ações A derrocada da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos últimos dias pode estimular empresas a anunciarem planos de recompra de ações no mercado. Analistas acreditam que exista espaço para tanto, sem que haja prejuízos aos planos de investimento. A Telemar foi a primeira a seguir nessa direção. Na última sexta-feira, a companhia anunciou que pretende recomprar até 3% dos papéis em circulação no mercado. A decisão foi tomada em função da forte queda das ações da empresa, que superaram o já fraco desempenho da Bolsa paulista. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar amargaram perda em torno de 19% no ano e de aproximadamente 30% frente à maior cotação registrada este ano - de R$ 50,41 o lote de mil, em 24 de janeiro. Em 2001, o Índice da Bolsa (Ibovespa) registra uma perda na casa de 7%. "Hoje, a recompra de papéis deve ser o melhor investimento da Telemar", afirmou o diretor de Relações com Investidores da companhia, Roberto Terziani. Segundo ele, a decisão foi tomada porque o mercado financeiro está favorável para esse tipo de operação. O executivo acredita que outras empresas devem seguir no mesmo caminho e aproveitar a queda das Bolsas para adquirir parte de suas ações nas mãos dos investidores. Pelas regras atuais, as companhias podem recomprar até 10% do total de papéis em circulação. A perspectiva de que outras empresas anunciem programa de recompra é compartilhada pelo chefe do Departamento de Análise do Pactual, Ricardo Kobayashi, e pelo analista do Banco Prosper, Gustavo Alcântara. "Se o preço das ações se mantiver baixo, vamos assistir outras empresas também comprando seus próprios papéis", previu Kobayashi. Decisões como esta, explica, não afetam o caixa ou planos de investimento das empresas nacionais. Ele lembra que a própria Telemar, por exemplo, anunciou no ano passado a recompra de até 3% das ações em mercado, mas só adquiriu 1%. "Isso deve se repetir este ano." Alcântara, do Prosper, ressalta também que os programas podem ser encarados como um sinal de que a empresa considera o preço de suas ações muito abaixo do potencial. "Isso funciona para dar maior tranqüilidade aos investidores, mostrar que esse momento de incerteza é passageiro e que os papéis não precisam sofrer tanto", comentou. O analista, porém, não acredita em uma onda acentuada de recompras a ponto impulsionar uma recuperação do mercado de ações brasileiro.