Empresas preparam-se para guerra prolongada, diz Ibef O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-SP), Walter Machado de Barros, diz que as empresas estão se preparando para uma guerra prolongada entre EUA-Iraque antecipando a captação de recursos. A decisão do Comitê de Política Monetária na reunião do dia 19 de março de estabelecer a possibilidade de exercer viés de alta para os juros fez com que as companhias procurassem alternativas para o elevado custo financeiro do crédito. Barros afirma que há empresas de primeira linha produtoras de chocolate para a Páscoa que estão buscando financiar a produção por meio de crédito fornecido pelos compradores (grandes redes de supermercados) e tendo a interveniência de uma seguradora. Segundo ele, na operação é realizado um seguro de entrega da mercadoria -no prazo - da indústria para o comércio e o custo financeiro da operação está entre 12% e 13% ao ano, ante 30% ao ano do capital de giro tradicional para grandes corporações. Barros observa ainda que instituições como Bradesco, Unibanco e Votorantim anteciparam suas captações internacionais para evitar que o prolongamento da guerra acabe resultando em volta da alta do risco dos papéis de países emergentes, como o Brasil. Veja o especial: