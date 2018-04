Empresas preveem alta das receitas no 3º trimestre

Após uma relativa frustração com o faturamento obtido no segundo trimestre deste ano, 47,5% dos empresários brasileiros deverão rever para cima suas estimativas de receita para o terceiro trimestre de 2009, de acordo com a Pesquisa Serasa Experian de Expectativa Empresarial, divulgada nesta segunda-feira, 6. O levantamento mostra, contudo, que as companhias seguem cautelosas quanto aos investimentos.

O levantamento mostrou que 67% dos 1.010 entrevistados, ou 676 empresários, irão rever suas estimativas. Destes, 71%, ou seja, 480 (47,5% do total), elevarão suas previsões de faturamento. A pesquisa foi realizada no período de 15 a 17 de junho e ouviu empresas de todos os setores e portes, em todo o Brasil.

No segundo semestre deste ano, 46% das empresas registraram faturamento abaixo do previsto, 44% tiveram receita dentro do esperado e apenas 10% obtiveram receita acima do esperado.

O comércio é o setor mais otimista para o terceiro trimestre deste ano, com 79% dos empresários declarando que farão uma revisão para cima no faturamento. Serviços e indústria estão praticamente empatados com 66% e 64%, respectivamente, de revisão positiva.

Na análise por porte, as pequenas e médias empresas são as mais otimistas, já que 73% e 70%, respectivamente, farão uma revisão para cima. No segmento de grande porte, 56% disseram que farão revisão para cima e 44%, para baixo.

A região Norte é a mais otimista, com 91% dos empresários declarando que reverão suas estimativas de faturamento para cima. Em seguida vem o Nordeste, com 79%; o Centro-Oeste, com 75%; o Sudeste, com 69% e, por fim, o Sul, com 66%.

O comércio é o setor que registrou o melhor desempenho, com 12% de seus empresários declarando que o faturamento no 2º trimestre ficou acima do esperado, 43% dentro do esperado e 45% abaixo. No lado oposto, a indústria é o segmento onde houve maior frustração: 52% atingiram faturamento abaixo do previsto para o período, 39% dentro do esperado e 9% acima do esperado.

Cautela

A migração do sentimento negativo para positivo do segundo para o terceiro trimestre de 2009 está presente em vários pontos da pesquisa, ainda que a cautela seja dominante, sobretudo quanto à questão dos investimentos. Apenas 22% dos empresários pretendem aumentar investimentos no período entre julho e setembro deste ano, outros 55% pretendem mantê-los nos níveis atuais, 6% vão fazer cortes e 17% vão adiá-los.

O otimismo fica um pouco mais visível quando analisados os quesitos emprego, estoques e crédito. De acordo com a pesquisa, 68% dos empresários vão manter o atual quadro de funcionários neste terceiro trimestre, 21% pretendem aumentá-lo e apenas 11% pretendem demitir. A maioria, por setor, porte e região, vai manter a estrutura presente.

A pesquisa mostra ainda que, ao longo dos últimos meses, as empresas conseguiram reduzir seus níveis de estoques indesejados, o que sinaliza uma possibilidade de retomada mais firme da atividade industrial a partir do segundo semestre deste ano. Para o atendimento da demanda no curto prazo, 61% dos empresários disseram que os estoques atuais estão dentro do esperado. Para 21%, os estoques estão acima e para 13% seus estoques estão abaixo das expectativas. Outros 5% dos entrevistados não trabalham com estoques.

Crédito

Quanto ao crédito, as empresas acreditam que as condições vão melhorar para pessoas físicas e jurídicas. Para 44% dos entrevistados, as condições de crédito (limites, prazos e encargos) vão melhorar no período entre julho e setembro deste ano e outros 44% não veem mudanças. Para 12%, o crédito vai piorar.

Entre as instituições financeiras, 60% delas preveem melhora na concessão de crédito para pessoa jurídica e 73% acreditam que as pessoas físicas terão mais acesso a financiamentos.

De acordo com o Serasa, o fato de as condições de crédito, na visão das instituições financeiras, ser mais favorável para os consumidores do que para as empresas deve beneficiar principalmente o setor varejista, justamente o setor que mais revisou para cima suas projeções de faturamento para o terceiro trimestre.