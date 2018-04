Empresas privadas também querem acesso ao FGTS O presidente da Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas), Alfried Ploger, diz que os trabalhadores deveriam ser autorizados a trocarem parte da aplicação em FGTS por ações das empresas em que trabalham, ou de outras companhias privadas. Ploger fez a declaração ao comentar a decisão do governo de colocar ações do Banco do Brasil no mercado, aventando a possibilidade de utilização, pelo trabalhador, do FGTS para adquiri-las, a exemplo do que já ocorreu com Petrobras e Vale do Rio Doce. Ele elogiou a operação com o BB, no sentido de permitir uma maior pulverização dos papéis no mercado acionário. A possibilidade do uso do FGTS para a compra das ações tem um papel educativo, disse, mas deveria ser autorizada a operação também para os trabalhadores de empresas privadas. "Nada como proporcionar ao funcionário a possibilidade de investir seu FGTS nas ações da empresa que trabalha", defende Ploger.