Empresas privatizadas na Argentina anunciam calote Depois do impacto causado pelo anúncio de default (calote) da empresa de telefonia Telecom, outras empresas privatizadas começaram a anunciar que, por causa da grave crise econômica argentina, terão que suspender o pagamento de suas dívidas. É o caso da Aeroportos Argentinos, a empresa que tem a concessão de 32 aeroportos em todo o país. O presidente da Aeroportos, Ernesto Gutiérrez, admitiu que a empresa está a uma distância de nove dias do default. ?Estamos em um default técnico e considero difícil que possamos pagar daqui para a frente?, disse. O default da empresa está sendo causado pela impossibilidade de pagar os juros deste ano, um total de US$ 25 milhões. Segundo Gutiérrez, o setor de transporte aéreo foi duramente atingido pela recessão, que reduziu seu movimento em 50% desde janeiro deste ano. Isto complicou ainda mais a situação da empresa, que, desde o início do contrato, teve perdas de US$ 180 milhões. Além disso, a Aeroportos Argentinos deve US$ 137 milhões ao Estado argentino pela concessão do serviço. Segundo Guitérrez, a empresa tentará renegociar com o governo do presidente Eduardo Duhalde. A Aeroportos é administrada pelo empresário argentino Eduardo Eurnekian. Na província de Santa Fé, a empresa de tratamento e distribuição de água, a Aguas de Santa Fe, também anunciou que está a ponto de suspender os pagamentos da dívida. A empresa, subsidiária do Grupo francês Suez, tem dívidas de US$ 110 milhões. A empresa abastece 1,8 milhão de pessoas, na terceira maior província da Argentina, Santa Fe. Segundo a Aguas de Santa Fe, se não ocorrer uma renegociação do contrato e das tarifas, o funcionamento da empresa será inviável. A dívida total das empresas privatizadas na Argentina chega a US$ 40 bilhões.