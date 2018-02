Empresas, receita e funcionário crescem no setor de serviços O setor de serviços registrou aumento no número de empresas, receita e pessoas ocupadas em 2004 na comparação com o ano anterior, segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Pesquisa Anual de Serviços (PAS) estimou em 885.266 o número de empresas de serviços não-financeiros operando no Brasil em 2004, com aumento de 4,8% em relação a 2003, quando havia 844.444 empresas do setor. Ainda em 2004, essas empresas geraram R$ 381 bilhões de receita operacional líquida (aumento de 11% ante 2003), ocupando aproximadamente 7,093 milhões de pessoas (crescimento de 9,5% ante 2003). Segundo o IBGE, como já havia ocorrido em 2003, em 2004 as atividades de serviços de Informação (telecomunicações, informática, audiovisual, jornalismo e agências de notícias) foram responsáveis pela maior parte da receita operacional líquida do setor, seguidas pelas de transportes, serviços auxiliares e correio. Os serviços de Informação tiveram uma receita de R$ 115,6 bilhões em 2004, em comparação com os R$ 98,6 bilhões de 2003, segundo mostra a pesquisa. Os serviços de telecomunicações representaram 68,8% dessa receita, participação semelhante à de 2003 (68,7%). De acordo com o IBGE, dos 20 maiores produtos dos serviços de Informação, 11 pertenciam ao segmento de telecomunicações em 2004, destacando-se os serviços complementares de telecomunicação por fio (10,1%) e os serviços fixo-móvel (6,8%), que ocuparam as duas primeiras posições no ranking. O segmento de serviços de Informática foi responsável por 18,5% do total da receita dos serviços de Informação, percentual abaixo do de 2003 (19,0%). Já os serviços audiovisuais responderam por 12,7% da receita dos serviços de Informação em 2004, aumentando sua participação em relação a 2003 (12,3%). Os serviços de televisão aberta representaram 52,8% dos audiovisuais, ficando na terceira posição no ranking dos serviços de Informação.