Empresas recorrem à gestão interina para enfrentar crise

O empresário Christian Bennecke, seu pai e avô já driblaram diferentes crises econômicas para manter as portas abertas da Corneta, fabricante de ferramentas e autopeças criada pelo avô de Bennecke. Mas, desta vez, ele pediu ajuda. Para salvar a empresa, o empresário bateu às portas da consultoria de gestão Naxentia em dezembro passado e contratou executivos interinos para tocar o negócio e arrumar a casa.

A Corneta é uma empresa octogenária, que começou seus negócios no Brasil com uma fábrica na Avenida Turiaçu, em São Paulo, ao lado do estádio Palestra Itália, do Palmeiras.

Alguns funcionários subiam no telhado da fábrica para fazer pirraça com os jogadores do time, prática que deu origem à expressão “corneteiro”, usada até hoje no futebol. Ao longo dos anos, a fábrica mudou para Osasco e o negócio de ferramentas foi perdendo espaço para a produção de autopeças, especialmente para o segmento de motos, que hoje representa 90% da receita da companhia.

Com a queda da venda de motos nos últimos anos, a Corneta sofreu junto. Sua receita vinha encolhendo e, sem conseguir cortar os custos na mesma proporção, a empresa ficou no vermelho. “Se continuássemos nesse ritmo de perdas, iríamos caminhar para a recuperação judicial”, admitiu Bennecke.

Os acionistas chegaram a abrir um processo seletivo para recrutar um CEO para a companhia, mas acabaram optando por contratar uma consultoria para fazer a gestão interina da empresa. “Os head hunters (recrutadores) nos apresentaram bons candidatos. Mas entendemos que precisamos de uma solução multidisciplinar, com vários executivos em frentes diferentes. Não acredito que um CEO super-herói vá salvar a empresa”, disse o empresário.

Desde dezembro, a Corneta tem três executivos da consultoria Naxentia no comando – um CEO, um diretor financeiro e um executivo para a área de controles internos (controller). A missão deles é retomar a rentabilidade da empresa.

Assim como a Corneta, diversas empresas tiveram de buscar ajuda para se ajustar à crise. De acordo com oito consultorias que oferecem o serviço, consultadas pelo Estado, como Galeazzi & Associados, McKinsey, Corporate Consulting, Strategos e Alvarez&Marsal, a demanda pela gestão interina cresceu significativamente este ano.

Segundo as consultorias, os principais clientes são empresas familiares com prejuízos e problemas de liquidez. E há demanda generalizada pelo serviço, com destaque para o setor industrial, especialmente as empresas de autopeças, máquinas e equipamentos e construção civil.

Ajuste de contas.Desde que assumiu o comando da Corneta, a equipe da Naxentia teve de demitir e elevar preços, além de renegociar com fornecedores. “O foco é resultado. O contexto exige que a empresa se adapte e enxugue a operação”, disse o consultor da Naxentia e atual presidente da Corneta, Oswaldo Cochrane.

Nos tempos áureos de vendas de motos aquecidas, a Corneta faturava R$ 100 milhões e tinha quase 600 funcionários. Hoje a empresa tem 400 pessoas e deve faturar R$ 60 milhões este ano. De margem negativa em 5%, a meta é ficar no zero a zero em 2015 e voltar a lucrar só em 2016. Então, os executivos se despedirão e vão arrumar outra casa.