Empresas têm até 3ª para entrega de declarações de débito Termina na próxima terça-feira o prazo para que as grandes empresas entreguem à Receita Federal a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de abril. A Receita alerta que quem perder o prazo pagará multa de 2% sobre o valor declarado e não inferior a R$ 500,00. Desde janeiro, cerca de 10 mil empresas estão obrigadas a prestar contas ao Leão mensalmente. São consideradas empresas de grande porte aquelas cuja receita bruta foi superior a R$ 30 milhões em 2003. Elas correspondem a mais de 80% da arrecadação de tributos federais, segundo dados da Receita. O programa para envio da DCTF, que deve ser feita com certificação digital, está disponível no site www.receita.fazenda.gov.br.