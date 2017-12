Empresas têm até amanhã para entrega da declaração de ajuste anual A Receita Federal alertou hoje que termina amanhã, dia 31, o prazo para a entrega da declaração de ajuste anual das empresas optantes do Simples. Segundo a Receita, até agora foram enviadas apenas 1,6 milhão de declarações de empresas cadastradas no Simples das 2,2 milhões esperadas. As empresas do Simples que perderem o prazo pagarão multa de 2% ao mês sobre o montante do imposto informado na declaração, limitada a 20%. Também termina amanhã o prazo para as empresas inativas entregarem a declaração à Receita. Cerca de 2,6 milhões de empresas inativas já apresentaram a declaração. Pelos cálculos da Receita, restam apenas 1 milhão de declarações de empresas que deixaram para a última hora. A multa para as empresas inativas que não apresentarem a declaração é de R$ 200,00.