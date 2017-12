Empresas têm até dia 11 para adequar contratos, diz Sebrae As micro e pequenas empresas têm até o dia 11 de janeiro para adequarem seus contratos sociais ao novo Código Civil, sob pena de ficarem impedidas de participar de licitações, abrir conta em banco ou obter empréstimos e financiamentos. A direção da entidade lembrou que as juntas comerciais e cartórios poderão inclusive recusar o arquivamento de qualquer documento ou modificação contratual, enquanto não for feita a adaptação. O alerta foi dado pelo Sebrae/RJ e divulgado pela Agência Brasil. Segundo o Sebrae/RJ, as mudanças atingem em especial as sociedades limitadas, que representam a maioria das empresas formais do país, e implicarão em aumento dos custos para as companhias, afetando principalmente os pequenos negócios, que têm menor faturamento.