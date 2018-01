Empresas têm até dia 28 para entregar comprovante de IR Termina na próxima quarta-feira, dia 28, o prazo para as empresas e as pessoas físicas que fizeram pagamento com retenção de Imposto de Renda em 2006 entregar a seus funcionários o comprovante de rendimentos. O documento é utilizado pelos contribuintes para preencher a declaração do IR. Segundo informações da Receita Federal, a empresa que deixar de entregar o comprovante de rendimentos dentro do prazo paga multa de R$ 41,43 por documento. O comprovante é utilizado também para o trabalho de fiscalização da Receita. Os dados fornecidos pelas empresas são cruzados com as informações prestadas pelos trabalhadores na declaração. O período de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física vai de 1º de março a 30 de abril.