Empresas têm até terça para aderir ao novo modelo do FGTS

As empresas têm prazo até esta terça-feira, 31, para se enquadrarem no novo modelo rescisório do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A partir de quarta, o recolhimento do benefício será realizado somente eletronicamente, por meio da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF), já disponível no site da Caixa. Veja também: FGTS na Caixa O novo sistema busca eliminar a necessidade de manuseio dos dados e evitam qualquer inconsistência nos cálculos efetuados pelas empresas. Os objetivos são diminuir custos e trabalho para as empresas e aumentar a rapidez do recebimento dos valores correspondentes pelo trabalhador, que passará a receber o benefício em até quatro dias úteis. O aplicativo da GRRF permitirá às empresas solicitar o saldo rescisório do FGTS, calculando os valores a serem recolhidos (eliminando a diferença no recolhimento) e gerando um único documento para a quitação. Mensalmente, cerca de 900 mil trabalhadores são beneficiados com o crédito de recolhimento rescisório efetuado por suas empresas. Do total pago por mês, aproximadamente 70% já estão sendo realizados com a utilização da GRRF. Para esclarecimento de dúvidas, os empregadores devem entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 0800-726-0104.