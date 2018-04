Empresas terão cartão de crédito BNDES/Abras Os presidentes do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, e da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), José Humberto Píres de Araújo, assinaram, nesta quinta-feira à tarde, um acordo de cooperação técnica para criação do Cartão BNDES/Abras. Segundo Eleazar, esse cartão vai permitir o acesso de pequenas e médias empresas a uma linha de crédito. Segundo ele, este é apenas um cartão piloto, já que o BNDES deve firmar acordos semelhantes com outros segmentos empresariais. Pelo acordo firmado nesta quinta, o supermercadista portador do cartão tera crédito pré-aprovado até um valor a ser definido. O presidente da Abras disse que o cartão vai desburocratizar o processo de concessão de crédito aos supermercadistas junto ao BNDES. O projeto-piloto prevê créditos no valor total de R$ 300 milhões. Segundo José Humberto, o produto foi desenhado para 87% das empresas que não têm acesso a crédito e poderão utilizar até mesmo a internet como meio facilitador. Por seu turno, Eleazar de Carvalho informou que já existe um acordo com a Visanet para servir como bandeira do cartão. Ele espera, no entanto, que o modelo do acordo com a Visanet possa ser estendido a outras bandeiras.