Empresas voltam a grupos nacionais na Argentina "Reargentinização" foi um dos verbos mais utilizados ao longo de 2003. O neologismo refere-se à compra de empresas que os investidores estrangeiros decidiram abandonar - por considerar demasiado complexa e problemática a economia deste país - e que foram adquiridas pelos nativos. Calcula-se que 67% das operações de compra de empresas realizadas neste ano foram feitas por empresários argentinos. Esta tendência marca uma virada no processo de "estrangeirização" que havia caracterizado a Argentina durante os anos 90, quando investidores europeus e americanos invadiram o país à procura de empresas à venda. Segundo um relatório preparado pelo jornal El Cronista Comercial, no total, estas operações movimentaram US$ 1,15 bilhão em 2003. "Alguns empresários argentinos confiam na recuperação da economia do país, e por isso, aproveitam a retirada de grupos americanos ou europeus, que estão liquidando seus ativos", afirmam os analistas. Eles destacam que ainda existem muitas oportunidades no mercado. Horacio Brito, presidente da Associação de Bancos da Argentina (Adeba), que reúne grande parte dos bancos de capital local, afirma que "é preciso contar com um empresariado nacional já que ele não pode - ao contrário de um estrangeiro - dizer simplesmente fecho as portas e vou embora. Nada contra o capital estrangeiro, mas os que são daqui têm um compromisso diferente". Brito, diretor do banco Macro Bansud, dá o exemplo ao resto dos bancos instalados na Argentina ao financiar empresários argentinos para o processo de "reargentinização". Entre as grandes compras do ano está a da filial argentina francesa Telecom, comprada pelo grupo nacional Wertheim, por US$ 125 milhões. Outra compra de peso foi a da empresa de telefonia celular CTI, anteriormente pertencente à Coinvest, e que foi adquirida em conjunto pelo grupo mexicano Slim e pelo argentino Techint, por US$ 300 milhões. Além disso, este foi o ano da volta da empresa de alfajores Havanna - considerada a marca mais prestigiada da história do consumo no país - para mãos argentinas. Por US$ 17,5 milhões passou do Exxel Group, um fundo de investimento majoritariamente americano para a DYG, comandada por Chrystian Colombo, ex-chefe do gabinete de ministros do ex-presidente Fernando De la Rúa. O fundo de investimento argentino Pegasus adquiriu a rede de lojas de CDs Musimundo em troca de assumir a dívida de quase US$ 70 milhões. A empresa pertencia ao Exxel Group. A Musimundo controla 55% do mercado de CDs na Argentina. A "reargentinização" também está alcançando a rede de supermercados Disco, da holandesa Ahold. Um empresário argentino Francisco De Narváez, conta com um mês de exclusividade para a compra, colocando de escanteio a chilena Cencosud, que também estava interessada na operação. O setor de vinhos também está se "reargentinizando". Esse é o caso da poderosa empresa argentina Molinos que comprou 100% das ações de uma das principais adegas do país, a Nieto Senentier, por US$ 4,5 milhões da canadense Caisse de Pensions de Quebec. Até as redes de livrarias estão voltando às mãos argentinas. Recentemente, o influente grupo multimídia Prisa (dono do jornal El País, da Espanha), vendeu a Fausto à família argentina Gil Paricio, dona da rede Cúspide de livrarias. O custo da operação não foi divulgado.