Emprestar o nome pode resultar em inadimplência O consumidor precisa tomar cuidado ao emprestar o nome para financiar algum bem ou assumir alguma dívida de amigo ou parente. Segundos os especialistas, além de acabar com a amizade, o consumidor pode estar assumindo um compromisso que vai lhe render prejuízos financeiros e morais. O assessor econômico da Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos, Carlos Henrique de Almeida, ressalta que o nome é um patrimônio que a pessoa possui. "O nome sujo (estar inadimplente) pode significar a perda de um emprego, a negativa de um financiamento e negativa de crédito no mercado financeiro", explica. Almeida aconselha o consumidor a não emprestar o nome para ninguém, mesmo familiares ou amigos próximos. "A pessoa que pede o nome emprestado normalmente está inadimplente, com o nome nas listas de devedores ou no limite da sua capacidade de pagamento. O risco de se ter problemas é grande", alerta o assessor econômico da Serasa. Uma dívida a mais O economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, ressalta que emprestar o nome ou ser fiador de alguém é um verdadeiro risco para quem não pretende ficar inadimplente. "A pessoa que está emprestando o nome além de correr o risco de ficar inadimplente, acaba ajudando o familiar ou amigo a entrar em mais uma dívida", avisa o economista. Solimeo afirma que a atitude de emprestar o nome ou ser fiador de alguém contribui bastante par o aumento dos índices de inadimplência. "O risco de ficar com o nome sujo é grande. Isso porque a pessoa que pede o nome emprestado já está com um desequilíbrio no orçamento e sem condições de assumir dívidas e financiamentos", destaca o economista da ACSP. A assistente de direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Dinah Barreto, também avalia que emprestar o nome é assumir riscos de inadimplência. "Se o consumidor decidir emprestar o nome para algum financiamento, deve verificar o contrato do financiamento e verificar todas as cláusulas em caso de inadimplência", recomenda Dinah. Confira nos links abaixo dicas de como contratar uma linha de crédito e de como renegociar sua dívida.