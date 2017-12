Empréstimo: 4,90% foi a maior taxa Com relação ao empréstimo pessoal, a pesquisa mensal de juros bancários, feita entre os dias 3 e 6 de julho, pela Fundação Procon-SP, constatou que a maior taxa mensal foi de 4,90% (Itaú/Real/Unibanco) e a menor, 2,95% (BBVA). Tomando-se como base a pesquisa de junho/2000 as três maiores quedas apontadas pelo levantamento se deram no BBVA, HSBC e Caixa Econômica Federal. O BBVA mudou a taxa de 3,39% para 2,95% ao mês (redução de 0,44 pontos porcentuais, implicando queda de 12,98%). O HSBC alterou a taxa mensal de 4,70% para 4,30% (redução de 0,40 pontos porcentuais, representando queda de 8,51% em relação à taxa do mês anterior). A Caixa Econômica Federal reduziu de 4,65% para 4,50% a taxa mensal, significando queda de 3,23%. As duas elevações constatadas para o empréstimo foram promovidas pelo Banespa e pelo Unibanco. O Banespa mudou de 3,60% a taxa mensal para 4% e o Unibanco alterou de 4,50% para 4,90% a taxa mensal.