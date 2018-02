Empréstimo consignado para aposentado já tem juro menor

Aposentados e pensionistas do INSS já podem fazer empréstimo com desconto em folha na rede bancária com juros menores. É que entrou em vigor a Resolução nº 1.287, assinada pelo ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, recomendando o novo teto de 2,64% ao mês, aprovado, no último dia 27 de junho, pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Este teto vale também para financiamento e arrendamento mercantil inclusive se as operações foram realizadas por meio de cartão de crédito. O CNPS aprovou a redução do teto dos juros dos empréstimos consignados pela segunda vez este ano. A taxa caiu de 2,72% para 2,64% ao mês, o que equivale a 36,66% ao ano. O novo teto dos juros do empréstimo consignado acompanha a redução da taxa básica de juros, a Selic, determinada pelo Comitê de Política Econômica (Copom) do Banco Central, que passou de 13% para 12% ao ano, entre fevereiro de 2007 e o último dia 6 de junho.