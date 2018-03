Empréstimo do governo para AES será investigado O Ministério Público Federal informou hoje que irá investigar o empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à AES para a compra da Eletropaulo, na gestão de José Pio Borges. Segundo nota distribuída pelo Ministério Público, as notícias veiculadas sobre a negociação traduzem "indícios de prática de ilícitos penais". Estão sendo criados dois grupos de trabalho, nas áreas cível e criminal, para apurar gestão temerária, evasão de divisas e remessa ilegal de lucros. A dívida da AES com o BNDES, somente com relação à compra da Eletropaulo, é de US$ 1,2 bilhão.