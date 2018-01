Empréstimo habitacional da CEF soma R$ 5,8 bilhões O volume de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal (CEF) no acumulado de janeiro a 22 de junho de 2006 soma R$ 5,8 bilhões, segundo informações da presidente do banco, Maria Fernanda Ramos Coelho. O montante corresponde a mais de 56% do orçamento de R$ 10,3 bilhões disponíveis para este ano e representa quase 115% mais do que o aplicado no mesmo período do ano passado. A expectativa da Caixa é superar a marca dos R$ 6 bilhões no término do mês de junho, com benefício 250 mil famílias e aproximadamente um milhão de pessoas com moradias novas ou melhores. Segundo Maria Fernanda, a população de menor renda continua a ser o foco de atuação da política habitacional do banco. "De todas as contratações imobiliárias efetuadas no semestre, 69% foram destinadas a famílias com renda de até cinco salários mínimos".