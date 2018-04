Empréstimo para a Petrobras é operação comum, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira, 27, por meio de sua assessoria de imprensa, que o empréstimo de R$ 2 bilhões para a Petrobras é uma operação comercial comum. Não houve privilégio e ocorre com diversas outras grandes empresas. Segundo a Caixa, na operação foram utilizados recursos próprios do banco, dentro da linha de capital de giro que é concedida para grandes empresas, e não com recursos do FGTS. Veja também: Empréstimo da Caixa à Petrobras preocupa, diz especialista Acusação da oposição sobre a Petrobras é ridícula, diz Dilma Petrobras divulga comunicado sobre sua saúde financeira Governo minimiza socorro de R$ 2 bi da Caixa à Petrobras Senado ouvirá Meirelles e presidentes da Petrobras e Caixa Por razões de sigilo bancário, a Caixa não pode informar as taxas do empréstimo. A Caixa informou que, ao longo de 2008, já emprestou R$ 80 bilhões para pessoa física, jurídica e financiamento habitacional. O empréstimo da Petrobras, segundo o banco, está dentro desse montante.