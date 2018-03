Empréstimo pessoal tem menor juro em 5 anos

As menores taxas para essa modalidade de crédito foram encontradas na Caixa Econômica Federal (4,39% ao mês), Banco do Brasil (4,48%) e Nossa Caixa (também 4,48%). A maior foi a do Real (6% ao mês). Para esta modalidade, o Procon utilizou como base de comparação as taxas máximas pré-fixadas para clientes não preferenciais em contratos de empréstimos de 12 meses.

A taxa média de juros do cheque especial ficou em 8,79% ao mês, a mesma dos meses de agosto e setembro. Nesse caso, o Procon utilizou como base o período de 30 dias. Os menores juros para essa modalidade de crédito também foram os cobrados pela Caixa (6,75% ao mês), Banco do Brasil (7,65%) e Nossa Caixa (7,65%). A maior foi a oferecida pelo Safra (12,30% ao mês). Anualizada, a taxa média para cheque especial de outubro de 8,79% ao mês corresponde a juros de 174,74%.

No comunicado, o Procon alerta que as taxas de juros cobradas pelos bancos em empréstimos continuam elevadas e não caíram na mesma proporção da Selic ao longo do ano. A entidade recomenda que os empréstimos sejam tomados apenas em caso de necessidade para não se transformarem em uma armadilha para o consumidor.

"Embora haja correlação entre os movimentos da taxa Selic e os movimentos das taxas cobradas do tomador de crédito, os juros ainda não responderam proporcionalmente à queda da taxa básica. A concorrência vem aumentando, puxada pelos bancos públicos, mas o consumidor continua pagando caro pelo dinheiro", afirma a nota. O levantamento foi feito no dia 14 de outubro com dez instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander e Unibanco.