Empréstimos do BNDES crescem 35% no semestre

Os empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) somaram R$ 24,7 bilhões no primeiro semestre, resultado 35% superior ao do mesmo período do ano passado. ''''O ciclo de investimentos começa a ganhar corpo, com a aceleração industrial'''', declarou o presidente do banco, Luciano Coutinho, ao divulgar ontem o desempenho da primeira metade do ano. Nos 12 meses encerrados em junho, o desembolso bateu recorde de R$ 58,7 bilhões. Coutinho projeta um total de investimentos no ano superior ao teto orçamentário previsto para 2007, de R$ 61 bilhões. Mas diz que o provável excedente não causa preocupação. ''''Um eventual déficit de funding será suplementado com captação de recursos, isso não é problema. Não vamos deixar de financiar por falta de funding. Já lançamos debêntures este ano. Podemos lançar mais.'''' Ele salientou que está ocorrendo uma transição nos tipos de investimentos, ainda prioritariamente destinados a reequipamentos e importação de máquinas, mas já com incipiente movimento de aplicação em novas plantas industriais. ''''A aprovação de projetos novos em infra-estrutura cresceu 88% nos 12 meses encerrados em junho. Temos 126 projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na carteira e isso contribuiu para a aceleração'''', disse, listando as áreas de saneamento, energia e rodovias como os principais motores. Na indústria de transformação, responsável também por grande parte dos financiamentos, ele destacou petroquímica, mineração, metalurgia, siderurgia e automobilística, que têm projetos de novas plantas em análise. ''''Não posso dizer ainda as empresas, mas estamos avaliando os projetos.'''' Coutinho acredita que o reaquecimento do ciclo de empreendimentos vai se refletir numa taxa de investimentos de 18% este ano, ritmo ainda aquém da necessidade de crescimento da economia. ''''Podemos trabalhar com taxa de investimento agregada de 20% para 2008 ou 2009'''', comentou. Ele destacou que foram aprovados pelo banco de junho de 2006 a junho de 2007 financiamentos de R$ 88,3 bilhões, um incremento de 53% em relação ao período anterior. A etapa de aprovação é a intermediária entre a análise do projeto e a efetiva liberação dos recursos e indica a tendência para os meses seguintes. ''''Essa diferença de R$ 30 bilhões entre aprovações e liberações mostra que os desembolsos vão continuar aumentando'''', disse Coutinho. O total de consultas, que marcam a primeira fase do processo de pedido de apoio ao banco, foi de R$ 122,8 bilhões no período. AGRONEGÓCIO Segundo ele, ''''o câmbio baixo tem ajudado o ciclo de reequipamento industrial''''. Ele afirmou que ''''houve crescimento expressivo do investimento em máquinas e equipamentos''''. O programa de financiamento da instituição para máquinas e equipamentos, o Finame, teve crescimento de 50% em valor no semestre e de 46,5% em operações. Os números do Finame não foram informados. Coutinho também citou que haverá novas plantas em agronegócio. ''''Vamos ter uma quantidade grande em usinas de álcool e açúcar.'''' O BNDES tem acolhido projetos do setor de etanol tanto para as fases de plantio quanto para a parte industrial e de co-geração. ''''Aproxima-se o aumento da quantidade de geração de energia em etanol'''', afirmou. BALANÇO >>R$ 24,7 bilhões foi quanto o BNDES emprestou no primeiro semestre >>R$ 58,7 bilhões é o valor acumulado dos desembolsos em 12 meses >>126 é o total de projetos do PAC na carteira do banco