Empréstimos na zona do euro caem 0,3% em setembro Os empréstimos para o setor privado da zona do euro caíram em setembro em relação a igual período do ano passado, demonstrando as restrições de financiamento para empresas e famílias, que podem prejudicar a recuperação econômica da região. Os empréstimos caíram 0,3%, após avanço de 0,1% em agosto, segundo dados do Banco Central Europeu. O BCE informou que os empréstimos para empresas não-financeiras declinaram à taxa anual de 0,1% em setembro, após alta de 0,7% em agosto. Os empréstimos para famílias recuaram 0,3%, em base anual, depois de terem declinado 0,2% em agosto.