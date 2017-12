Empréstimos no exterior fazem o dólar cair 0,87% O captação no exterior anunciadas hoje pelo Unibanco (US$ 225 milhões) e a já antecipada pela Sabesp (US$ 225 milhões) derrubaram o dólar nesta sexta-feira. A moeda norte-americana fechou cotada a R$ 2,84, uma desvalorização de 0,87%. É a menor cotação desde 7 de julho do ano passado. Em 12 meses, o dólar ainda registra alta de 4,8%. Até a semana que vem há expectativa para o ingresso de recursos do BankBoston e banco Safra, que concluíram captações de US$ 75 milhões cada, além de US$ 180 milhões do banco Votorantim. Como a expectativa em relação a captações é grande, o dólar mantém a tendência de baixa.