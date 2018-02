Empréstimos para o agronegócio aumentam 24% até junho O Banco do Brasil emprestou R$ 39,9 bilhões ao agronegócio até o final de junho, crescimento de 24,1% na comparação com o primeiro semestre de 2005. As informações são da assessoria de imprensa da instituição. Em razão de fatores como a apreciação do real e a crise agrícola, que elevaram o risco das carteiras de crédito, o BB aumentou as provisões para o risco da carteira rural em R$ 1,4 bilhão. As operações contratadas dentro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) totalizaram R$ 628,4 milhões até o final de junho de 2006, beneficiando 17 mil clientes. Cerca de 15,8 mil contratos, equivalentes a R$ 419,2 milhões, atenderam aos produtores rurais da região.