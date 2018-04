Empurrada pelos alimentos, inflação da 3ª idade sobe 1,57% O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a inflação entre a população idosa, subiu 1,57% no primeiro trimestre deste ano, segundo informou nesta sexta-feira, 13, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é superior ao registrado no quarto trimestre, quando o IPC-3i teve alta de 0,86%; e acima ao apurado em igual trimestre no ano passado (0,82%). De acordo com a fundação, a classe de despesa que mais contribuiu para a alta do indicador no trimestre, entre as sete pesquisadas, foi a de alimentação - cuja elevação de preços passou 0,89% no quarto trimestre de 2006 para aumento de 4,44% no primeiro trimestre deste ano. O grupo alimentação respondeu por 80% da variação acumulada do IPC-3i no primeiro trimestre. Em 2006, em igual período, esta mesma classe de despesa respondeu por apenas 10% do índice acumulado no primeiro trimestre do ano passado. A FGV esclarece que "esta diferença se deve à alta mais forte, em 2007, dos alimentos in natura", cujas lavouras foram influenciados por mudanças climáticas no período. Entre os destaques, está o segmento de hortaliças e legumes, cujos preços subiram 36,10%no primeiro trimestre. A fundação não acredita, entretanto, na permanência dessa alta de preços nos alimentos in natura, nos próximos meses. Das sete classes de despesa que formam o indicador, três registraram aceleração de preços, na passagem do IPC-3i do quarto trimestre para o indicador do primeiro trimestre. Além de alimentação, é o caso de habitação (de 0,07% para 0,36%); e saúde e cuidados pessoais (de 1,04% para 1,22%). Já os outros grupos registraram desaceleração ou queda de preços no mesmo período, como vestuário (de 3,04% para -3,87%); educação, leitura e recreação (de 0,19% para -0,63%); transportes (de 2,49% para 0,81%) e despesas diversas (de 1,55% para 1,30%). Nos últimos 12 meses, o IPC-3i acumula alta de 3,03%, superior à apresentada pelo IPC-BR, que mede a inflação no varejo em todas as faixas etárias e subiu 2,71% no mesmo período. Na análise da movimentação de preços no primeiro trimestre, entre os produtos, as altas mais expressivas foram registradas em tomate (92,39%); plano e seguro saúde (2,15%) e manga (98,97%). Já as mais expressivas quedas foram apresentadas por passagem aérea (-24,64%); maçã nacional (-34,61%) e limão (-27,53%). O IPC-3i representa o cenário de preços em famílias com pelo menos 50% dos indivíduos de 60 anos ou mais de idade, e renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos.