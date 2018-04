EMS lança genéricos do Tegretol e do Cefaclor A indústria farmacêutica EMS Sigma Pharma colocou no mercado duas versões de genéricos inéditos no país. O antibiótico Cefaclor em suspensão, genérico do Ceclor, e o anticonvulsionante Carbamazepina, genérico do Tegretol, terá versão inédita em caixas de 60 comprimidos de 200 miligramas. O lançamento dos novos genéricos será feito no 3º Congresso Brasileiro de Medicamentos Genéricos, organizado pelo Conselho Regional de Farmácias de Goiás, de 30 de agosto a 2 de setembro. Segundo a assessoria de imprensa do EMS, o antibiótico é destinado ao tratamento de amigdalites, faringites, infecções urinárias e outras. Já o Carbamazepina é indicado no tratamento de distúrbios maníaco depressivos e casos de epilepsia. Com os dois lançamentos, a linha de genéricos da EMS passa a contar com 76 princípios ativos em 159 apresentações. Os produtos estarão em exposição durante o Congresso, que será realizado no Centro de Convenções de Goiânia.