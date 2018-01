Ence vai construir fábrica de celulose sobre o Rio da Prata A companhia espanhola Ence anunciou nesta terça-feira que construirá uma fábrica de celulose perto da localidade uruguaia de Nueva Palmira, sobre o Rio da Prata, depois de seu projeto em Fray Bentos, às margens do rio Uruguai, ter sido duramente criticado pelos argentinos. O presidente da Ence, Juan Luis Arregui, fez o anúncio em entrevista coletiva em Buenos Aires, após uma reunião com o chefe de gabinete da Argentina, Alberto Fernández, e o governante argentino, Néstor Kirchner. "Vamos acompanhar a decisão da Ence, pela qual o Uruguai não perderá o investimento", comentou Fernández. Ele agradeceu à empresa "pela atitude tomada" e ao rei Juan Carlos da Espanha "que ajudou a mostrar à empresa o que a Argentina estava reivindicando". A Ence e a empresa finlandesa Botnia pretendiam instalar fábricas de celulose em Fray Bentos, em frente à cidade argentina de Gualeguaychú. Mas os habitantes do lado argentino da fronteira protestaram contra a iniciativa. A polêmica levou os governos dos dois países levarem o caso à Corte Internacional de Justiça de Haia. Fernández destacou que, ao contrário da Botnia, a Ence teve "vocação de compreender o problema" e "encontrar uma solução" para "não ser parte de um conflito entre Argentina e Uruguai". O novo local escolhido para a fábrica é Punta Pereira, perto da localidade de Nueva Palmira, no departamento uruguaio de Colonia, 250 quilômetros a oeste de Montevidéu e cerca de 50 quilômetros a nordeste de Buenos Aires. Fica próximo à nascente do Rio da Prata, a 60 quilômetros da foz dos rios Uruguai e Paraná Bravo.