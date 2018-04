Enchentes na Europa devem custar US$ 541 milhões à seguradora A seguradora Allianz AG informou que deverá registrar um prejuízo líquido de 550 milhões de euros (US$ 541,53 milhões) com a cobertura dos danos causados pelas enchentes na Europa Central. Os números apresentandos pela maior seguradora européia surpreenderam os analistas. A Allianz anunciou que o montante representa apenas 2% do total de reclamações que a companhia deve receber por danos a propriedades e casualidades neste ano. Os analistas manifestaram preocupações sobre a possibilidade de a empresa não ter computado em seu orçamento o montante total das perdas, além de destacarem que o valor pode subir caso as chuvas não diminuam. "Esse não é o número final", afirmou o analista do BNP Paribas, Karlos van Endert. "Se é um valor líquido, as perdas brutas podem superar 1 bilhão de euro", destacou. A Allianz anunciou que o número líquido de 550 milhões foi calculado considerando a utilização de resseguros, operações pelas quais a companhia seguradora se alivia parcialmente do risco de um seguro já feito, contraindo um novo seguro noutra empresa.