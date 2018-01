Enchentes saem caro para o motorista Nessa época do ano, em que as chuvas provocam alagamentos em inúmeros pontos de diversas cidades brasileiras, muitos motoristas amargam prejuízos decorrentes das inundações, enquanto as empresas especializadas em higienização automotiva contabilizam lucros. De acordo com Emerson Nogueira, da empresa 2001 Limpeza Automotiva, o melhor para escapar das enchentes é evitar ruas que tenham pontos de alagamento, locais de trânsito pesado, túneis e entradas de viadutos. Se o motorista tiver que estacionar o carro, nunca o faça em ladeiras, pois em dias de chuva mais forte a água pode entrar por algum orifício. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, caso o carro seja pego pelas águas, nunca se deve deixá-lo secar totalmente. Isso provoca mau cheiro, mofo e pode danificar a parte elétrica do veículo. Segundo a 3M Car Service, a procura pelo serviço de higienização de carros alagados cresceu muito a partir de dezembro. O prejuízo pode ser maior quando o nível da água atinge o motor do carro. Quanto custam os serviços Nesses casos, a água afeta a parte elétrica do veículo, os gastos aumentam e o proprietário deve providenciar o reparo o mais rápido possível para evitar a destruição dos módulos, como o da injeção eletrônica ou da caixa de fusíveis e relês. A Wash & Waxcar, por exemplo, desmonta a parte elétrica do carro, substitui todas as peças ligadas ao sistema de ignição, troca de óleos do motor e limpa o sistema de ar. O serviço completo custa, em média, R$ 2500,00. Depois de verificar se não houve avarias no motor e na parte elétrica, desinfetar a parte interna para evitar o mau cheiro e a contaminação é o próximo passo. Os tipos de higienização variam de acordo com a altura que a água atingiu: até o assoalho, bancos ou o teto. Se a água chegou somente ao assoalho, os carpetes são retirados e lavados em máquinas de alta pressão com produtos bactericidas e secados em estufa. Na hora da remontagem, as placas termoacústicas são substituídas. O serviço fica entre R$ 250 e R$ 300. Segundo um representante da 274 Limpeza Automotiva, em casos mais graves, a empresa cobra cerca de R$ 400,00 para limpar o assoalho e lavar os bancos com uma máquina que umedece o tecido e ao mesmo tempo suga a água. Já a 3M Car Service utiliza um processo mais simples. Os veículos alagados são desmontados e os bancos lavados com uma máquina de sucção que retira 80% da água. O restante é secado ao sol. Depois o feltro é trocado e a higienização é feita no carpete, porta-malas e painel. O preço médio do serviço é de R$ 150,00.