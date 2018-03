Encomenda à Embraer pode superar US$ 6,2 bilhões A Embraer divulgou comunicado confirmando um pedido firme da US Airways para a compra de 85 jatos Embraer 170, com as entregas tendo início no próximo mês de novembro. "O pedido também inclui opções para outras 50 aeronaves Embraer 170 e 140 ERJ 145", disse a empresa. Segundo a companhia, o valor total do pedido firme da US Airways, a preço de tabela, é de US$ 2,1 bilhões. O montante pode chegar a mais de US$ 6,2 bilhões, caso as opções sejam convertidas, informou a Embraer. "Fazer parte dos notáveis planos de crescimento da US Airways, e tê-la como cliente lançador do Embraer 170 na América do Norte é motivo de extrema satisfação para todos nós da Embraer," afirmou o presidente da empresa brasileira, Maurício Botelho, em comunicado. "A US Airways está redefinindo o mercado americano da aviação comercial e é com muito orgulho que vemos o Embraer 170 participando disso, pois trata-se de um avião que está redefinindo as expectativas do público quanto aos jatos comerciais." A Bombardier comenta a encomenda Em comunicado distribuído hoje, a fabricante canadense Bombardier Inc. ? a concorrente direta da Embraer, com a qual dividiu a encomenda divulgada hoje pela US Airways Group Inc. - informou que o contrato com o grupo americano refere-se a um total de 275 aviões canadenses; esse número inclui 85 encomendas firmes avaliadas em US$ 2,2 bilhões (3,3 bilhões de dólares canadenses), 90 encomendas reconfirmáveis (uma encomenda reconfirmável possui uma data programada de entrega e fornece ao cliente o direito de cancelar formalmente a encomenda dentro um período específico, antes da data da entrega) e mais 100 opções que podem ser exercidas através de um "mix" de modelos CRJ 200 e CRJ 700, de modo a fornecer à US Airways uma flexibilidade ao determinar suas exigências futuras de capacidade de assentos. O acordo total é no valor de cerca US$ 7 bilhões (10,4 bilhões de dólares canadenses). As entregas estão programadas para terem início no quarto trimestre de 2003 e continuarão até o segundo trimestre de 2005. A US Airways é a sétima maior companhia aérea dos EUA, atendendo a quase 200 localidades na América do Norte, México, Caribe e Europa. Boa parte de sua rede de rotas está concentrada na região leste dos EUA. A US Airways, US Airways Shuttle e US Airways Express operam mais de 3.300 vôos diários.