Encomenda à indústria sobe 0,6% em outubro nos EUA As encomendas à indústria dos Estados Unidos subiram 0,6% em outubro na comparação com setembro, informou o Departamento de Comércio do país. Analistas previam que as encomendas de outubro ficariam estáveis em relação ao mês anterior. Em setembro, houve aumento de 1,6% nas encomendas, em dado revisado. Originalmente, o Departamento de Comércio dos EUA havia divulgado uma expansão de 0,9% nas encomendas do período. As encomendas à indústria do início do ano até outubro encolheram 20,7% em relação a igual intervalo de 2008.