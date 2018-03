Encomendas à indústria alemã crescem mais que o esperado O crescimento inesperado dos pedidos vindos do exterior fez com que as indústrias alemãs registrassem um aumento acima do esperado das encomendas em janeiro. O Ministério da Economia informou que o volume das encomendas cresceu 3,8%, em termos ajustados, em janeiro, na comparação com dezembro. Ao mesmo tempo, o ministério revisou em alta os dados de dezembro, indicando que houve queda de 4% das encomendas, ante a estimativa anterior de declínio de 4,4% no mês. A revisão do dado foi parcialmente motivada por uma alteração na base para cálculo das séries divulgadas entre 1995 e 2000. As encomendas alemãs são revisadas regularmente e algumas revisões são substanciais. O dado de janeiro superou por larga margem os prognósticos. Os analistas previam expansão de 2% das encomendas. Os fortes dados de encomendas externas surpreenderam os analistas, que previam que os produtos alemães e de outros países europeus sofressem o impacto negativo da valorização do euro ante o dólar, o que torna esses bens menos competitivos. As encomendas externas deram um salto de 8% no mês, enquanto os pedidos domésticos subiram apenas 0,2% no mês. Em janeiro, o euro sustentava uma valorização de 20% ante o dólar, na comparação com igual mês de 2002.