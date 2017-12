Encomendas à indústria caem 1,5% nos EUA As encomendas às indústrias norte-americanas caíram mais do que o esperado em fevereiro, contribuindo para reforçar os indícios de enfraquecimento do setor manufatureiro. O Departamento do Comércio informou que as encomendas às indústrias caíram 1,5%, para US$ 321,16 bilhões, após um aumento revisado de 1,7% em janeiro. Inicialmente, o departamento havia anunciado crescimento de 2,1% das encomendas às indústrias em janeiro. As encomendas de bens duráveis em fevereiro, divulgadas preliminarmente na semana passada, foram revisadas e apontaram declínio de 1,6%, ante a estimativa anterior de queda de 1,2%. A queda das encomendas foi mais intensa do que o recuo de 0,5% esperado por Wall Street. As informações são da Dow Jones.