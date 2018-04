Encomendas à indústria caem 3,3% em novembro nos EUA As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 3,3% em novembro, para US$ 321,70 bilhões, divulgou hoje o Departamento de Comércio. O desempenho da indústria foi mais fraco do que as estimativas que previam queda de 2,8% nas encomendas, segundo a Thomson Global Markets. Em outubro, o número das encomendas à indústria foi revisado para um crescimento de 7%, de um registro inicial de alta de 7,1%. A queda nas encomendas à indústria registrada em novembro foi a quinta dos últimos seis meses, refletindo um enfraquecimento no setor manufatureiro. O dado sobre encomendas de bens duráveis, que foi divulgado na semana passada, permaneceu sem revisão, em queda de 4,8%. As encomendas de bens duráveis de outubro foram revisadas para um crescimento de 12,4%, de 12,5% inicialmente registrados. As encomendas de bens não-duráveis, que são a fonte primária de novas informações no relatório de encomendas à indústria, caíram 1,6% em novembro, depois de um crescimento revisado de 0,1% em outubro. Excluindo as encomendas no segmento de transportes, as encomendas à indústria caíram 0,2%.